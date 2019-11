1ª Corrida E Caminhada Solidária De Catanduva Será Realizada No Domingo

A 1ª Caminhada e Corrida Solidária de Catanduva será realizada no dia 01 de dezembro de 2019, na Avenida Theodoro Rosa Filho, em Catanduva-SP. A largada está prevista para as 08h, masculino e feminino, 08h10 caminhada, podendo ter um atraso máximo de 15 minutos. O evento terá um percurso de 6 km na corrida e de 3 km na caminhada.

A realização é dos Amigos da Corrida de Catanduva tem por objetivo incentivar a pratica do esporte em nossa cidade e ajudar ao Natal Solidário das crianças carentes dos bairros Nova Catanduva/Imperial/Gabriel Hernandes (Aproximadamente 500 crianças) e Alimentos para o Lar dos Velhinhos de Pindorama com a doação integral (100%) revertida para as entidades citadas.

As inscrições serão feitas na Academia Acropolis GYM – Rua Urany Marques de Souza, 285 no PQ. José Cury, (17) 99617-6158, RM Copiadora na Rua Cuiabá, 506 ou pelo site www.runnerbrasil.com.br.

As inscrições serão encerradas no sábado (30), ou quando atingir o número máximo 200 participantes para corrida e 50 participantes na caminhada. Os valores das inscrições

(Corrida e caminhada) serão de R$40,00 + 1 Litro de Leite, kit (Camiseta dry-fit, medalha, isotônico, fruta e água à vontade).

Os Atletas acima de 60 anos pagam R$30,00 + 1 Litro de Leite pela inscrição.

No dia do evento as inscrições custarão R$50,00, casa haja inscrições restantes. Equipes acima de 10 inscrições, a inscrição sai R$35,00.

Medalha de participação para todos os atletas que concluírem o percurso.

As premiações para as categorias e faixa etárias, serão feitas logo após a premiação geral.

Serão entregues 76 troféus no total.

Um dos representantes da 1ª corrida e caminha solidária contou que haverá participação de atletas com deficiência física. “Vamos ter um participando correndo com o filho que tem paralisia, ele vai correr empurrando o filho na cadeira de rodas, enfim é um evento solidário que todos podem prestigiar”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local