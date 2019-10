1ª Caminhada “Amigas Do Peito” Da Unimed É Realizada Hoje

Acontece hoje (26), às 8h, a 1ª Caminhada “Amigas do Peito”, nas proximidades do aeroclube. Qualquer pessoa pode participar. O evento contará com alongamento e a presença do mastologista Bruno Christiani Sabino, que dará orientações.

O evento que foi divulgado em rede social pelos representantes da Unimed, convida a todos para participarem com uma camiseta rosa, cor símbolo do mês contra o câncer de mama. “Pedimos somente que as pessoas compareçam com uma camiseta ou adereço rosa”, ressaltou a educadora física Cíntia Leal, da Medicina Preventiva.

O inicio da corrida se dará no bebedouro da Saec e a caminhada tem 3 km de percurso. O evento espera um grande público em prol de uma grande causa e haverá também um café da manhã saudável para os presentes. Não há necessidade de inscrição. Basta os interessados comparecem ao local para participar da caminhada. O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%.

Para 2018, foi divulgado 59.700 casos novos de câncer de mama no Brasil. Excluído o câncer de pele não melanoma, é o mais frequente nas mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Ariane Pio

Da Reportagem Local