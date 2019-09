19ª Festa De San Gennaro Em Catanduva Começa na Sexta-feira

A Sociedade Ítalo-Brasileira Gabriele D’ Annunzio realiza a tradicional festa de San Gennaro, que começa no sexta (13) e no sábado (14) em Catanduva, partir das 19h30, a 19ª Festa Italiana acontece na Rua Alagoas, entre as Ruas Pará e Amazonas.

A Festa de San Gennaro é popularmente conhecida como festa de Rua. É uma festa realizada em homenagem a San Gennaro, o famoso santo italiano, que interveio, para que a cidade de Napoli não fosse tragada pelas lavas do vulcão, que teve erupção no ano de 472 da era cristã.

E tem como objetivo principal manter a tradição e cultura dos antepassados italianos e para as pessoas conhecerem um pouco da cultura italiana. A festa encontra-se inserida no calendário de eventos do município de Catanduva.

É uma festa popular, realizada durante duas noites, que visa agregar a colônia e a comunidade em geral, trazendo pessoas de Catanduva e região, que participam do evento saboreando as delícias da culinária italiana e brasileira.

A entrada é gratuita. Na rua serão instaladas as barracas, em cada uma delas o público poderá se deliciar com vários pratos da gastronomia italiana, bebidas, e doces, entre outras comidas típicas, com toda diversão para adultos e crianças. E serão distribuídas mesas e cadeiras ao logo do trecho que será realizado o evento.

A diretoria estima que mais de dois mil pessoas passem na festa nos dois dias do evento.

No cardápio as pessoas podem experimentar massas, pizzas, doces e cappelletti, macarrão, lasanha, espaguete, rondelli, polenta, entre outros. Também será vendido churrasco, pastel, sucos, refrigerantes e vinhos. A animação da noite fica por conta do repertório de músicas italianas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local