19% das Mortes Por Covid-19 São de Idosos que Residiam em Asilos em Catanduva

Dezenove por cento das mortes pela Covid-19 são de idosos que residiam em dois asilos de Catanduva. Números divulgados ontem pela Secretaria de Saúde mostram que 78 pessoas morreram por conta da doença e, destas, 15 eram residentes de casas de permanência para pessoas acima de 60 anos.

O número se torna ainda mais alarmante quando analisado que os óbitos começaram a ser registrados em moradores das instituições por volta de duas semanas. O que na média seria uma morte por dia.

Dados de segunda-feira indicavam que somente nos estabelecimentos asilares 50 pacientes testaram positivo para o coronavírus.

Bem no começo do mês de agosto mais de 11 idosos testaram positivo no Lar São Vicente de Paulo e no Recanto Nosso Lar havia 27 casos confirmados da Covid-19, na época já existia uma morte e outra em investigação.

Pacientes mais suscetíveis a casos graves da doença, moradores do Recanto Nosso Lar que teriam testado negativo para a Covid-19 foram encaminhados a casa de familiares para evitar possível contaminação e aqueles que tiveram testes positivos permaneceram na unidade em isolamento. Os casos graves foram encaminhados para as instituições de saúde.

Na região, o primeiro asilo a ter um grande número de residentes infectados pelo coronavirus foi em Tabapuã. Por lá foram seis mortes e 20 casos positivos.

As comissões de Defesa dos Direitos Humanos e do Direito do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Catanduva encaminharam ofício ao Ministério Público solicitando que sejam adotadas novas medidas de prevenção a Covid-19 em casas de longa permanência de idosos.

O Lar São Vicente de Paulo divulgou nota que desde primeiro caso, imediatamente, as autoridades foram comunicadas, como Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Vigilância Sanitária e Ministério Público, e se determinou a realização de exames em todos os idosos, residentes e funcionários da entidade. Os idosos que testaram positivo para o COVID-19 foram colocados em área de isolamento na própria instituição e estão sendo acompanhados diuturnamente por uma equipe de saúde, de acordo com o Plano de Contingência elaborado. As famílias destes idosos foram devidamente avisadas pela entidade. Os outros idosos, não infectados, testados negativos para o COVID-19, estão em outra área totalmente diversa, dentro da própria entidade, e também, por precaução, estão em isolamento, muitos em seus quartos privativos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook