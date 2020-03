18 Entidades se Beneficiaram Com Doações de Leite do Fundo Social de Catanduva

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva tem o objetivo de apoiar às entidades sociais da cidade. Nesta semana, eles realizaram mais uma ação de ajuda em solidariedade. O órgão realizou a doação de 1,8 mil litros de leite para 18 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que desenvolvem importantes trabalhos na comunidade.

As doações são resultado de parceria entre o Fundo Social e a Secretaria Municipal de Cultura, que adota, anualmente, ação social estimulando a doação de litros de leite no dia da matrícula no programa de Oficinas Culturais. Além da atenção voltada às entidades, o Fundo Social também reservou parte dos litros de leite para o atendimento de demandas internas. O Fundo Social tem trabalho voltado às famílias carentes e recebe encaminhamentos via Secretaria Municipal de Assistência Social. “Por meio de ações conjuntas, conseguimos atender o maior número de pessoas”, ressalta Ariana Ramos, presidente do Fundo Social.

O donativo foi dividido em partes iguais para a Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso, Lar Espírita Mensageiros do Amor, Associação de Assistência São Vicente de Paulo, Sociedade Espírita Boa Nova, Creche Antonio Nelson Zancaner, Educandário José Zancaner, Associação das Senhoras Espíritas de Catanduva, Casa da Criança Sinharinha Neto, Avoiam – Associação Voluntários da Irmã Ana Maria, AVCC – Associação Voluntária de Combate ao Câncer, Casa de Apoio à Criança, Comunidade Terapêutica Cáritas, Comunidade Terapêutica Recomeçar, Associação Pão Nosso, Associação Caminho da Verdade e Vida, Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, IDVC – Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva e União Espírita Fraterna Casa do Caminho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local