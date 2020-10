17 Bairros Terão Falta d´água Durante a Semana

Dezessete bairros de Catanduva, incluindo o centro, terão interrupções no fornecimento de água em diferente horários do dia. Além disso, o abastecimento em toda a cidade será controlado, das 22 horas até às 6 horas, durante toda a semana.

De acordo com a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) a interrupção, sem horários definidos, ocorrerão na região central da cidade, Higienópolis, Juliatti de Carvalho, Parque Glória (1 ao 6), Conjunto Euclides, Parque José Curi, Santa Paula, Martani, Del Rey, Flamingo, Mestrinelli, Cidade Jardim, Alpino.

Ainda segundo a Saec, a medida é emergencial e terá de ser tomada depois de registrada queda de energia elétrica no último domingo, dia 4. O incidente afetou o sistema de abastecimento e, por consequência, a bomba da Unidade de Captação da avenida São Vicente, responsável pelo abastecimento em boa parte da cidade, queimou. “As providências quanto aos reparos já estão em andamento”.

O controle no período da noite e madrugada é justificado pelo “bombeamento dos poços que abastecem essas regiões da cidade ser destinado a poupar e a recuperar os níveis de água dos reservatórios”.

Karla Konda

Editora Chefe