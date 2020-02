17 Bairros Recebem Novas Placas Com Nomes De Ruas Em Catanduva

Foi dado início à primeira etapa de instalação de placas com a nomenclatura de ruas em Catanduva. Até o momento, 17 bairros ganharam uma nova identificação, sendo alguns deles pela primeira vez. De acordo com informação da STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, serão instaladas quase três mil unidades em diversos pontos da cidade.

“O serviço avança a cada semana. Já foram contemplados os Distritos Industriais Pedro Luis Boso, Antônio Boso e Antônio Záccaro, Orlando Facci, Gabriel Hernandez, Imperial, Santa Paula, Isabella, Del Rey, Vila Paulista, Antônio Mastrocola, Ipiranga, Ipanema, Martani, Flamingo, Agudo Romão e Top Life”, informa a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Na atual etapa, as novas placas estão sendo colocadas no Parque José Curi.

O layout padrão estabelecida exibe o nome da rua em destaque, CEP e identificação do bairro. Tal forma garante a entrega de correspondências e outros serviços aos moradores, além de facilitar a mobilidade para motoristas, entregadores e atualizações de aplicativos.

Da Reportagem Local