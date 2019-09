167 Vagas São Preenchidas Para Cursos De Capacitação Nos Bairros

No total, 167 vagas foram preenchidas para os cursos gratuitos de capacitação oferecidos pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Uma ótima oportunidade de aprender uma nova profissão tem atraído a atenção de moradores por todas as partes da cidade.

Segundo as informações da Prefeitura de Catanduva as aulas são ministradas nos Centros de Referência de Assistência Social, os Cras, nos territórios do Bom Pastor, Nosso Teto, Juca Pedro e Imperial, além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas, que tem conteúdo voltado aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa.

Já está em andamento a primeira etapa de cursos oferecidos à população no segundo semestre sendo eles: Cabeleireiro e maquiagem, designer de sobrancelha – Cras Bom Pastor; Cabeleireiro, maquiagem – Cras Nosso teto; Cabeleireiro, maquiagem – Cras Imperial; Corte e costura – Cras Juca Pedro e Corte de cabelo masculino e barbearia – Creas

Ao final de cada ciclo, os participantes recebem certificado. Uma grade foi montada e será implementada gradativamente. As inscrições podem ser feitas diretamente nos Cras, que conta com os detalhes da programação.

Serviço : CRAS BOM PASTOR – Av. Pastor José Dutra de Moraes, 99 – Bom Pastor – Tel.: 3521-4212/3523-1427/ CRAS IMPERIAL – Av. Porto Novo, 498 – Jd. Imperial – Tel.: 3522-0282/ CRAS JUCA PEDRO – Rua Tietê, 1.890 – Jardim Soto (Antigo CSU) – Tel.: 3524-3566/ CRAS NOSSO TETO – Rua Antônio Girol, 1.335 – Nosso Teto – Tel: 3521-1020.

Ariane Pio

Da reportagem local