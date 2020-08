16 Famílias do Zé Povão Recebem Título de Propriedade dos Imóveis

Dezesseis famílias do bairro Zé Povão I, de Catanduva, receberão hoje o título de propriedade de seus imóveis. A regularização das casas fez parte do programa estadual Cidade Legal, com o acompanhamento e atendimento feito pela Coordenadoria Municipal de Habitação.

A entrega das escrituras dos imóveis será realizada simbolicamente em uma cerimônia virtual com o secretário Flavio Amary, a partir das 11h30.

A transmissão será via Zoom pelo Facebook da Secretaria da Habitação. No total, serão entregues 1.857 títulos a famílias de 28 núcleos habitacionais de 20 cidades.

Com o título em mãos, esses moradores do Zé Povão passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis, irregulares há mais de três décadas.

O programa Cidade Legal foi decisivo para que os moradores possam receber seus títulos de propriedade, tendo apoiado tecnicamente os municípios no processo legal e burocrático, por meio de consultoria da equipe técnica especializada do setor.

Foram feitos trabalhos de busca documental, análise e diagnóstico, plano de regularização, levantamentos topográficos, projeto urbanístico de regularização e estudo ambiental, viabilizando a apresentação da documentação da área ao cartório.

Regularização

A Prefeitura de Catanduva conseguiu avanço histórico nos processos de regularização fundiária dos empreendimentos de interesse social denominados Catanduva D2 e D3, e Zé Povão I, localizados no Jardim Alpino e Santa Rosa. O projeto envolveu imóveis de 237 famílias: 101 unidades no Catanduva D2 (Alpino), 66 no Catanduva D3 (Alpino) e mais 70 no Zé Povão I (Santa Rosa). As 16 famílias contempladas nesta etapa são as que já possuíam contratos em seus nomes.

