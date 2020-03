154 Foragidos São Capturados Em Nova Fase Da ‘Interior Mais Seguro’

Mais de 100 pessoas foram presas na 11ª fase da Operação ‘Interior Mais Seguro’. A ação teve início na última terça-feira, dia 17 de março, e o balanço foi divulgado pela Polícia Militar ontem, dia 18. As equipes estiveram em vários pontos do estado, inclusive na região de Catanduva.

A PM informou que, no total, foram realizadas 20.497 abordagens no período, sendo 140 pessoas presas e/ou apreendidas e 154 foragidos capturados. A ação ocorreu em todo o Estado de São Paulo, nas regiões em que há áreas rurais.

O objetivo da operação, que chegou a décima primeira edição nesta semana, foi o de garantir continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime.

Também foram apreendidos 107 quilos drogas. “Mais de 15 mil veículos foram vistoriados e 54 motoristas autuados por consumo de álcool ou se recusar a passar pelo teste do bafômetro. A PM também recuperou 24 veículos produtos de roubo ou furto e retirou das ruas 19 armas de fogo ilegais”, informou o setor. A operação teve a mobilização de 12.829 policiais militares, que estiveram em 5.807 viaturas e 11 helicópteros, distribuídos em 1.262 pontos. As equipes permaneceram em locais estratégicos nas áreas rurais, apontados pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, para sufocar possíveis ações de criminosos.

“Além do policiamento preventivo, também atuaram com foco em receber das comunidades rurais informações que apontem melhorias da segurança local”, informou o setor. Outras ações estão previstas ao longo deste ano.

Da Reportagem Local