15 Cilindros de Oxigênio Para Ajudar no Combate à Covid-19 São Enviados a Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta semana 15 cilindros de oxigênio medicinal para ajudar no combate à covid-19. A remessa enviada ao município será utilizada pelas unidades de saúde conforme a necessidade.

Nesse primeiro momento, os cilindros permanecem armazenados na UPA (Unidade de pronto Atendimento). O encaminhamento dos cilindros à cidade ocorreu via Governo do Estado, por intermédio, da deputada estadual Analice Fernandes (PSDB).

Cilindros- O GovernoSP anunciou a entrega de 540 cilindros de oxigênio para municípios nas regiões da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Região Metropolitana, Campinas e Itapeva. Outros 400 equipamentos serão entregues nos próximos dias em cidades com necessidades emergenciais. Além destes, mais 1.060 serão distribuídos nas semanas seguintes, alcançando todas as regiões até o dia 30 de abril. No total, o Governo do Estado efetuou a compra de 2 mil cilindros de oxigênio.

A Ambev confirmou a construção de uma usina exclusivamente dedicada ao envase de oxigênio na região de Ribeirão Preto para fornecimento gratuito à rede pública de saúde, em especial hospitais municipais. A Copagaz e Ultragaz também se comprometeram a adaptar a frota de transporte de botijões de gás para distribuir os cilindros de oxigênio atendendo à logística das unidades de saúde. O acordo também será executado sem custos para Estado e municípios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local