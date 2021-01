14ª Turma de Direito da UNIFIPA Tem Colação de Grau Online Devido o Distanciamento Social

Foi realizada na segunda-feira (11) a colação de grau de 79 formandos do Curso de Direito do Centro Universitário Padre Albino. A solenidade de Outorga de Grau à 14ª turma de formandos aconteceu de modo online, por virtude das normas de distanciamento social, com transmissão ao vivo pelo ZOOM (sala dos alunos) e Youtube (familiares e demais espectadores).

Divididos entre 5º Ano A e B, a cerimônia teve a presença online do Magnífico Reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, que fez a abertura da sessão convidando a todos para a execução do Hino Nacional. Também fizeram parte a Diretora de Educação e Vice-Reitora, Cristiane Procópio de Oliveira, a Pró-Reitora Acadêmica e de Graduação, Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, o Prof. Me. Alexandre Fontana Berto (representando o Coordenador do curso, Prof. Dr. Luis Antônio Rossi) e os paraninfos Profa. Ma. Márcia Maria Menin (5º ano A) e Prof. Me. Alexandre Fontana Berto (5º Ano B).

Após o juramento feito pela formanda Maria Heloisa Martins e a outorga de grau pelo Reitor, passou-se então a chamada nominal dos alunos. Caroline Augusto, oradora do 5º ano A, evidenciou os momentos vividos em sala de aula dizendo que “chegar à esta noite, mesmo que seja de uma forma que não gostaríamos, valeu todo o esforço e dificuldade, todas as lutas e vitórias aos longo de cinco anos juntos”. Para a oradora representante do 5º ano B, a palavra foi gratidão. “Hoje seria um dia perfeito para um abraço apertado e caloroso entre todos nós, mas infelizmente o que temos de mais concreto é a gratidão. Somos gratos pelo esforço e parceria de cada um dos nossos professores, funcionários e familiares”.

Cerca de 120 pessoas acompanharam a transmissão ao vivo pelo Youtube. Ainda estiveram presentes na cerimônia as patronesses Profa. Beatriz Trigo (5º ano A) e Profa. Ana Paula Polachini (5º ano B), professores homenageados Profa. Ma. Ivana Mussi Gabriel e Prof. José Guilherme da Silva Augusto, e os funcionários homenageados Simone Zapata e Maria Estela Steves.

Devido a pandemia, mais de uma centena de alunos do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA estão realizando colação de grau este ano via internet. A transmissão ocorre de forma remota, por meio da plataforma de vídeo ZOOM, com cada um dos formandos de suas casas. O rito foi adequado para atender às normas de distanciamento e aglomeração recomendadas pela OMS, em virtude da pandemia da COVID-19, mas buscou seguir as formalidades previstas na outorga de grau.

Ariane Pio

Da Reportagem Local