140 Atletas De Catanduva Participam Dos Jogos Abertos De Marília

Catanduva embarcou na terça-feira (12) para cidade de Marília onde serão sediadas competições dos Jogos Abertos do Interior 2019, as equipes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) seguiram viagem para apresentação prévia. A delegação catanduvense é composta por 140 atletas e comissão técnica. A cerimônia de abertura do evento aconteceu ontem (13).

Durante as provas, Catanduva terá representantes nas seguintes modalidades: atletismo, atletismo ACD, basquete masculino, boxe, ginástica artística e ginástica rítmica, kickboxing, natação masculina e feminina, natação acd, supino, taekwondo, tênis e xadrez. Os atletas se classificaram para a competição por meio dos Jogos Regionais, disputados em julho.

Considerado o maior torneio da América Latina, os Jogos Abertos reunirão 211 municípios de todas as regiões do Estado. As disputas seguem até o dia 23 de novembro. A competição é realizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Marília.

“É muito gratificante ter atletas defendendo Catanduva em várias modalidades dessa competição tão importante no cenário esportivo”, ressalta Maria Rita Araújo, secretária municipal de Esportes de Catanduva.

No total devem participar da 83ª edição dos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni 15 mil atletas, 570 árbitros, 3.000 pessoas (entre comissão técnica e servidores), 1000 pessoas (Comitê Organizador), 200 pessoas (Comitê Dirigente) e 26 locais de provas. Segundo a prefeitura de Marilia o evento contará com solenidade de abertura, algumas atrações devem chamar a atenção do público: apresentação das bandeiras pelo Tiro de Guerra, juramento dos atletas, homenagens, e a tocha olímpica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local