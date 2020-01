140 Agentes São Treinados Para Fortalecer o Combate à Dengue

Os ACS – Agentes Comunitários de Saúde participaram, na manhã da última segunda-feira, dia 27 de janeiro, de um treinamento que visa fortalecer as ações de prevenção e combate à dengue. A iniciativa da Prefeitura de Catanduva reforçou conhecimentos sobre as práticas de campo que possam dar mais agilidade à rotina de trabalho, no controle de vetores.

“A abertura da capacitação aos 140 agentes comunitários foi conduzida por equipe da Secretaria Municipal de Saúde, dentre eles o secretário Ronaldo Gonçalves Júnior e a diretora de Vigilância em Saúde, Daniela Bellucci. A equipe da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) também esteve presente. A maior parte dos participantes tem experiência de atuação. Ao mesmo tempo, o conteúdo foi aplicado aos novos agentes, em média 20, recém-contratados via processo seletivo para atuar na Atenção Básica de Catanduva. O Agente Comunitário faz parte da equipe multiprofissional de Estratégia de Saúde da Família nos bairros”, informa a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

Dentre as atribuições que cabem aos Agentes Comunitários, é responsabilidade verificar a presença de criadouros do Aedes aegypit nos imóveis. Diante disso, eles foram orientados sobre como preencher corretamente o boletim de visita diária. O resumo de atividades contém dados oficiais das observações domiciliares.

O boletim

“Durante a reunião, foi apresentada a realidade do município frente ao avanço do Aedes.

Conforme o mais recente boletim epidemiológico, divulgado na própria segunda-feira, 27, Catanduva contabiliza 254 casos positivos de dengue no ano e tem 978 exames em investigação. As informações são atualizadas semanalmente”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local