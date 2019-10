13º Festa Italiana Será Realizada Pela Loja Maçônica Dr. Carlos Reis

Acontece a 13ª Festa Italiana promovida pela Loja Maçônica Dr. Carlos Reis nº 29 em parceria com o Clube das Acácias. O evento ocorrerá no dia 26 de outubro, às partir da 21h. O valor do convite é de R$ 120, a comida será servida pela Buffet Schettini.

Segundo Daniel Frange, Venerável Mestre da Loja Dr. Carlos Reis 29 a festa será para toda família e já é bem tradicional. Além de ser uma boa maneira de promover a cultura italiana e reunir os amantes da comida, da música e das tradições do país europeu, a festa também desempenha um papel importante para Loja Maçônica.

“Essa será a 13ª Festa Italiana promovida pela Loja Maçônica Dr. Carlos Reis nº 29 em parceria com o Clube das Acácias. O evento tem por objetivo capitalizar principalmente o Clube das Acácias para seus eventos filantrópicos e de beneficência. Teremos música ao vivo. Inicialmente músicas Italianas e depois com estilos musicais variados. Com o cardápio da festa e no valor do convite estará incluso as bebidas vinho, água mineral, cerveja e refrigerante” explicou Daniel.

O cardápio vai desde entrada, pratos principais que não podem faltar numa festa italiana como massa e muito queijo, além da polenta, prato típico italiano e o famoso macarrão fechando com o famoso sorvete sobremesa tradicional da Itália, o sorvete de nata com calda de goiaba, dando um toque brasileiro.

Os interessados em adquirir o convite deve ligar para Josi: (17) 99775-0535 ou José Ricardo (17) 98133-8265.

Ariane Pio

Da Reportagem Local