13ª Parada da Diversidade de Catanduva Será Realizada Hoje em Formato Virtual

Com o tema “Seu Candidato (a) te Representa?” a 13ª edição da Parada da Diversidade de Catanduva será realizada neste sábado, 07 de Novembro, às 17h. O evento tradicionalmente é realizado nas principais ruas e avenidas da cidade, porém excepcionalmente esse ano será de forma virtual. A medida visa conter a propagação do novo coronavírus. O objetivo do evento é elaborar políticas públicas para a promoção dos direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais-LGBT, visando à efetiva atuação em favor do respeito à dignidade da pessoa humana da população LGBT, independente da orientação sexual e da identidade de gênero.

O evento contará com a presença das drags Dafiny Mullers, Jessie Jhay, Lara Mullers, Lorelay Mullers, Narah Diamonts, Samyra Demons. Também haverá a apresentação do grupo de dança Strong Power, Pit Stop Dance, dos cantores Dayse de Paula, Lucca, Ana Julia e Rafael e do Dj Paulinho. A Parada da Diversidade terá como mediadores Julian Garcia e Carla Mendes. A transmissão será ao vivo pelo Youtube: Wagner Figueiredo e pelo Facebook: Conselho Municipal dos Direitos LGBTs de Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local