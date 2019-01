13ª Edição dos Jogos de Verão Abre a Programação dos 100 Anos de Itajobi

A 13ª edição dos Jogos de Verão abre a pro­gra­mação dos 100 a­­nos de Itajobi. A abertura oficial da competição será nesta sexta-feira, dia 11, às 19h30, no Gi­­ná­­sio de Esportes “Waldemar de Fal­co” (Garrincha).

Ao todo, 11 cidades da região já confir­­maram presença no torneio. Na solenidade de abertura ha­­verá a apresentação dos gru­­pos parti­­cipantes, dança e o acendimento da tocha olím­­pica. O Departamento de Es­­por­tes informa que serão 100 jogos nas seguintes modali­da­des: vo­­leibol masculino e feminino (livre), basquetebol masculino (livre), futsal mas­­culino e fe­­mi­­nino (livre), fut­sal máster (mas­­culino), futsal mirim (mas­culino), bocha (duplas), malha (duplas), tru­­co (duplas), futebol de campo livre e máster (mas­cu­lino), voleibol adaptado (mas­­­­­­­culino e feminino).

“Os jogos serão disputados a partir do dia 12 de janeiro, durante toda a semana e a ceri­mônia de abertura e as compe­tições serão abertas ao público no ginásio Waldemar de Falco e no Estádio Muni­­cipal Nossa Senhora Apareci­­da”, diz a pre­feitura.

Catanduva e os demais mu­­ni­­cí­­pios farão parte da com­­­­pe­tição: Itajobi, Novo Ho­­ri­­zonte, Irapuã, Urupês, Ma­rapoama, Elisiário, Ibirá, Uchôa, Catiguá e Santa Adé­­lia. “Além dos distritos de No­va Cardoso (Itajobi), Bar­ro Preto (Mara­poama), São Benedito (Ibirá), São João (Urupês) e Caputira (Elisiá­rio)”, conclui o setor.

Karla Sibro

Da Reportagem Local