12ª Sessão Do Cinedebate Do IFSP Traz Hoje Obra Sobre O Filme “O Pacote”

Será realizada hoje (10) a 12ª sessão do Cinedebate live do IFSP. O convidado desta semana é diretor Rafael Aidar, que falará sobre o filme “O Pacote”.

A obra conta a história dos jovens Leandro e Jefferson, que, em uma nova escola, formam uma ligação instantânea e logo percebem que não se trata de uma amizade comum. Mas Jeff tem algo a dizer. Se eles querem ficar juntos, Leandro deverá lidar com algo irreversível. Algo que faz parte do pacote.

A produção participou da 6ª edição do Entretodos – Festival Internacional de Cinema, entre outros eventos cinematográficos.

O professor Ademar Bernardes Pereira Junior, do Câmpus São João da Boa Vista, fará a apresentação da live.

Lembrando que o filme não é exibido na hora do debate, então quem ainda não assistiu e deseja participar das discussões pode acessá-lo antes no link disponível https://vimeo.com/53447462; a senha para acesso é klaxon_pct. O Cinedebate Live será exibido pelo canal do IFSP no YouTube.

Sobre o Cinedebate Live – A pró-reitoria de Extensão do IFSP (PRX) está promovendo um bate-papo virtual com diretores de curtas e longas-metragens, por meio do Cinedebate Live. As conversas acontecem todas as sextas, às 18h30, A cada semana um professor do IFSP será convidado para apresentar a live.

De acordo com Priscila Aquino, coordenadora de ações socioculturais da PRX, a atividade tem o objetivo de aproximar os estudantes do IFSP das atividades de audiovisual que a pró-reitoria vem promovendo desde 2017, em parceria com o Festival Entretodos. Ela ressaltou que este período de quarentena é um momento propício para discutir filmes e abrir diálogos, já que as obras audiovisuais estão sendo tão procuradas nesses dias de isolamento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

