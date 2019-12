12ª Edição Do Projeto Centopéia Traz Incentivo À Leitura

Aconteceu na manhã de segunda-feira (16), o evento de premiação dos alunos destaques da 12ª Edição do Projeto Centopeia, promovido anualmente pela Diretoria Regional de Ensino, com o objetivo de despertar e incentivar o gosto pela leitura e desenvolver a competência leitora e escritora de alunos do ensino fundamental das escolas estaduais de Catanduva e região. Idealizado pela Professora Cidinha Zanchetta Cheruti, no ano de 2008, atualmente, o Projeto Centopeia é reconhecido em todo o Estado de São Paulo, como um dos mais importantes projetos educacionais de estímulo à leitura. E ainda contou com a presença do vereador Onofre Baraldi. No final de cada ano é de suma importância que cada aluno leia no mínimo dez livros/ano. Durante todo o ano, há uma competição sadia onde os alunos são incentivados, estimulados e desafiados a cumprir essa meta.

O projeto conta ainda com a participação de alunos com deficiência visual (cegos ou com baixa visão) que leem livros em braile ou leitura ampliada e, também com alunos do Centro de Estudos de Línguas (CEL), que leem publicações em espanhol (Proyeto Ciempiés), francês e inglês.

“Os textos desafiantes, que comovem que nos levam a sonhar, que despertam nosso raciocínio e nos leva a adentrar o mundo da imaginação e do sonho cativam o leitor e ele não para mais de ler. ​Todas as escolas tem excelente acervo, mas é preciso que os mesmos aumentem cada vez mais. É preciso construir elas entre os conteúdos da sala de aula e das salas de leitura” lembrou Cidinha.

Ariane Pio

Da Reportagem Local