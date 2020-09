12 Entidades Sociais Foram Contempladas com Repasse da Prefeitura

A Prefeitura de Catanduva formalizou o repasse de R$ 456,8 mil a 12 entidades sociais do município. Os recursos financeiros, de origem do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foram obtidos por meio de doações do Imposto de Renda na Campanha e da campanha Leão Amigo da Criança.

A documentação para a transferência de verba foi assinada no auditório da Prefeitura e contou com a presença da Prefeita Marta do Espírito Santo Lopes e representantes das entidades. A partir dos termos de colaboração firmados, serão executados projetos e ações, visando a promoção, defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) contempladas foram o IDVC (Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva), Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, Associação Beneficente Paulo de Tarso, Associação Pão Nosso, Educandário São José, Associação Lar da Criança Lola Zancaner, Casa de Apoio à Criança – Clara e Francisco, Apae de Catanduva, Associação Recomeçar – Casa Lar Filhos da Graça, Educandário José Zancaner/Senhoras Espíritas, Avoiam e Casa de Apoio à Criança – Abrigo.

Os recursos, na totalidade, serão divididos em partes iguais. Com isso, cada instituição receberá R$ 38.074,17. Os trâmites das contratações foram regidos pelo chamamento público 01/2020, sob os cuidados da Comissão Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Dentre os procedimentos para habilitação, as organizações apresentaram ao poder público documentos e plano de trabalho junto ao público-alvo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local