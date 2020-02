11ª Edição Do Fatelog Está Com Inscrições De Trabalhos Abertas

Estudantes de Ensino Superior de instituições públicas e privadas de todo o País têm até 19 de abril para submissão de artigos e pôsteres; Fatec Bragança Paulista vai sediar evento que ocorre em 29 e 30 de maio. Estudantes de Ensino Superior de instituições públicas e privadas de todo o País têm até 19 de abril para inscrever trabalhos no 11º Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Estado (FatecLog). Pela primeira vez, a Fatec Bragança Paulista, localizada na Região de Campinas, vai abrigar o evento que ocorre nos dias 29 e 30 de maio. Os interessados devem fazer a submissão de artigos e pôsteres exclusivamente pela internet.

Aberto à comunidade acadêmica e empresarial, o FatecLog busca valorizar o espírito inovador e criativo dos participantes e também criar vínculos entre futuros profissionais e investidores. O congresso, que terá como tema Os desafios da logística real no universo virtual, visa ainda reforçar a importância da ciência e da tecnologia no desenvolvimento do País e valorizar a inovação como instrumento de competitividade e sustentabilidade. Além de apresentações dos trabalhos inscritos, a 11ª edição do FatecLog vai contar com a participação de provedores de soluções tecnológicas, fornecedores de serviços logísticos, empresas de treinamento e salas temáticas, entre outras atrações.

O evento é organizado por um comitê composto por representantes de 19 Fatecs que oferecem os cursos superiores tecnológicos de Logística, Logística Aeroportuária e Gestão Portuária. As unidades estão localizadas nos municípios de Americana, Barueri, Bebedouro, Botucatu, Bragança Paulista, Capital (Zona Leste e Zona Sul), Carapicuíba, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jaú, Jundiaí, Lins, Mogi das Cruzes, Santos (Baixada Santista), São José dos Campos, São Sebastião e Sorocaba.

Ariane Pio

Da Reportagem Local