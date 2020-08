11 Idosos Têm Testes Confirmados De COVID-19 No Lar São Vicente De Catanduva

Com a notícia de uma idosa, moradora do Lar São Vicente de Paulo de Catanduva, que testou positivo e logo após veio a óbito pela Covid-19, a Associação de Assistência São Vicente de Paulo publicou em rede social uma nota para esclarecer que desde o início da pandemia esteve tomando as medidas necessárias orientadas pelos órgãos de saúde para proteção dos idosos residentes.Segundo informações, o local atende cerca de 85 idosos. O lar conta que juntamente com Secretaria Municipal de Saúde tomou todas as medidas de segurança de saúde tanto para os idosos, residentes e funcionários foram testados.

Na nota divulgada consta o seguinte quadro, 11 idosos testados positivos e três funcionários testados positivos para Covid-19. Ainda eles explicam que, os idosos que testaram positivo para COVID-19 estão em área de isolamento na própria instituição, respaldados por total segurança e acompanhamento 24 horas de uma equipe específica de saúde, de acordo com o Plano de Contingência desta ILPI.

Já os funcionários que testaram positivo foram imediatamente afastados do trabalho, cumprindo quarentena em suas residências. “A instituição tem monitorado todos os envolvidos nos atendimentos aos idosos diuturnamente para que não haja agravamento da situação e conta com o apoio e orientações indispensáveis da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Vigilância Sanitária. Informamos ainda que todos os casos foram informados à Promotoria de Justiça Cível de Catanduva”, informou.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva informou que realizou 140 testes na instituição na sexta-feira (31), sendo que 12 foram positivos: dez moradores e dois funcionários. Depois dos resultados, a equipe técnica da Vigilância Epidemiológica também compareceu ao local para orientar as condutas necessárias. Foi disponibilizada uma enfermeira que ficará fixa na entidade, todos os dias, com intuito de auxiliar e avaliar os pacientes de forma constante.

