11 Bairros Serão Percorridos Por Equipes De Roçagem Esta Semana Em Catanduva

De acordo com nota oficial da Prefeitura de Catanduva, o ritmo da roçagem nos quatro cantos da cidade está acelerado. A limpeza vem ganhando forma e dando uma nova cara às praças, áreas verdes e prédios públicos. Nesta semana, segundo a mesma, serão 11 bairros percorridos pelas equipes que estão com tratores, caminhões e máquinas costais para fazer a manutenção da cidade.

“Todo o cronograma foi definido pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Além da empresa contratada para o serviço, as equipes da própria administração estão nas ruas. Os trabalhos serão feitos nos canteiros da avenida César Guzzi, da rotatória do CAIC até o piscinão próximo ao Pachá, assim como os canteiros da avenida Pastor José Dutra de Moraes, em toda a sua extensão, da UPA até o CAIC. Nas proximidades, a praça do Soldado PM também passará por manutenção. O mesmo serviço será desenvolvido na área verde que fica nos fundos do Solo Sagrado II e na área verde e calçadas da avenida Júlio César Marino, do Jardim Soto até o bairro Granville – passando pelo Estádio Municipal Silvio Salles”, ressalta informação oficial enviada à equipe do O Regional.

As equipes irão perocorrer as praças da avenida Palmares Paulista (Engrácia), rua Concórdia (entre Engrácia e Mestrinelli), rua Cotia (Agudo Romão) e da Igreja São Paulo (Soto). A lista ainda contempla a praça Espanha e a localizada na rua Maracaí, ambas no Parque Iracema, e as duas praças do bairro Pedro Nechar.

Vale ressaltar, inclusive, que segue em andamento a roçagem no Complexo Esportivo do Gaviolli, que fica localizado na área verde da rua Carlos Rogério, no bairro San Remo, e no Parque dos Ipês, ao longo da avenida Theodoro Rosa Filho. Além disso, os profissionais começaram, também, a retornar às escolas municipais que foram atendidas no início do ano.

Da Reportagem Local