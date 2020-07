11 Bairros de Catanduva Ficam Sem Energia Elétrica Por Quase Duas Horas

Onze bairros de Catanduva ficaram sem energia elétrica por quase duas horas ontem pela manhã. A reportagem de O Regional recebeu reclamação de pelo menos cinco moradores.

A queda de energia foi registrada por volta das 9h50 e só voltou, em determinados locais às 11h24, conforme informações da Energisa Sul Sudeste.

Em nota a concessionária de energia elétrica informou que a falta de energia nos bairros Jardim Nova Catanduva, Raul de Carvalho, Morada dos Executivos, São Francisco, Jardim Bela Vista, Jardim Juliatti de Carvalho, Parque Glória, Glória III e Glória VI, Residencial Sebastião Moraes e Nosso Teto foi provocada por rompimento de um cabo da rede elétrica que abastece essas localidades.

“Técnicos da empresa foram rapidamente acionados e, após a realização de manobras operacionais de redirecionamento das fontes de energia, às 10h28, 57% dos clientes tiveram o fornecimento regularizado. Já os 43% dos clientes restantes, tiveram o abastecimento normalizado às 11h24”.

À tarde, outros pontos da cidade sofreram com oscilações de energia. Foi o caso do Centro e de bairros como Pedro Nechar e Jardim Oriental.

“17h49 tivemos um religamento (uma curta interrupção) que atingiu parte da região rural e região central. Estamos investigando as causas. Mas não falou energia. Não temos detalhes sobre as causas da oscilação. O que ocorre é que os equipamentos são remotos e em qualquer problema, ativam automaticamente para que não fique sem energia, por isso ocorre essa oscilação”, afirmou.

