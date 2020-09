10ª Feira de Ciência e Tecnologia Está Recebendo Inscrições de Projetos Até 14 de Setembro

A 10ª Bragantec – Feira de Ciência e Tecnologia está recebendo inscrições de projetos até o dia 14 de setembro. O evento será realizado de maneira virtual, entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro. Podem submeter projetos estudantes do ensino fundamental (8º ou 9º ano), médio e técnico, em grupos de até 3 estudantes mais um orientador. Os trabalhos podem ser desenvolvidos nas áreas de Engenharias, Ciências da Natureza e Exatas, Informática, Ciências Humanas e Linguagens. As inscrições são gratuitas. Para se inscrever basta acessar a plataforma disponível em http://bra.ifsp.edu.br/bragantec/.

No site, o estudante também encontrará as datas importantes, orientações de como inscrever o seu projeto, regulamento, modelo de documentos, como participar da Feira Virutal e contatos dos organizadores. Além disso, no menu “PREPARE-SE” está sendo disponibilizado um guia orientativo de como elaborar um projeto de pesquisa para feira de ciências. Neste guia, serão apresentadas as etapas que um jovem pesquisador deve percorrer para elaborar o projeto, desde a criação do grupo, passando pela definição do tema, pesquisa bibliográfica, justificativa, metodologia, análise de resultados, conclusão e apresentação no dia da feira. Durante a Bragantec, os trabalhos serão examinados por avaliadores das áreas, com premiação por categoria. Além da premiação para os melhores projetos de cada categoria, também há prêmios especiais.

Em sua décima edição, a Bragantec visa incentivar jovens estudantes do ensino médio e técnico a iniciar pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento, tendo como principal meta incentivar a criatividade e a inovação dos estudantes, buscando despertar vocações científicas e/ou tecnológicas e identificar jovens talentosos que possam ser estimulados a seguirem carreiras científico-tecnológicas. O evento conta com o apoio do CNPq e em 2019 recebeu cerca de 1200 visitantes. Além dos prêmios conquistados na Bragantec, um projeto premiado na feira teve lugar garantido na Febrace – Feira Brasileira de Ciências. A comissão organizadora do evento mantém perfis no Instagram no e também pode ser contactada pelo e-mail: bragantec@ifsp.edu.br

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local