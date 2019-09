104 Jovens Participaram Da Entrega Do Certificado De Dispensa De Incorporação

Na terça-feira (10), aconteceu a entrega dos CDI pelo Tg 02012 em Pindorama, os 104 jovens que se alistaram compareceram. Na ocasião foi entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação, a CDI, no ginásio de esportes as 19h30, contou com a presença do TG de Catanduva, tenente Witzel e prefeita de Pindorama Maria Inês.

O Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) é um documento que comprova que um determinado cidadão brasileiro se alistou em alguma força armada, porém, foi dispensado de incorporação tendo em vista suas situações peculiares ou por excederem as possibilidades de incorporação existentes. Todo CDI pertence a 3ª Categoria, uma vez que, quando se é dispensado, não servirá o exército, exceto quando convocado.

No certificado de dispensa de incorporação, a unidade militar é o número da CSM OU da OAM.

Vale destacar que a cerimônia anual está prevista nos regulamentos militares e Pindorama é um município não tributário, ou seja, não concorre para prestação de serviços militares iniciais já que não possui uma base do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Por isso, os jovens são dispensados. E, os jovens que fazem o alistamento, seja presencial ou pela internet, depois, precisam comparecer em data e horário marcados pela Junta de Serviço Militar para prestar culto à bandeira, fazer o juramento e receber seu documento de dispensa definitivo.

A importância deste Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) do Serviço Militar é diferente da Carteira de Reservista, causando muitas dúvidas nos jovens, apesar de possuírem a mesma finalidade, garantindo que o cidadão esteja de acordo com o serviço militar. Este documento é necessário também para quem queira fazer concursos públicos ou, por exemplo, viajar para o exterior, emitir passaporte, entre outras atividades, reforçando a importância de tê-lo em mãos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local