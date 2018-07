10 entidades pleiteiam dinheiro do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (FMDCA). As entidades agora participarão da continuidade do chamamento público nº 02/18, processo administrativo nº 51194/17. A reunião para apresentar a documentação será nesta quarta-feira (4), às 8h, na Secretaria de Assistência Social.

O resultado das habilitadas para a próxima fase saiu no Imprensa Oficial do Município da última sexta-feira (29). O objetivo é selecionar os projetos que serão financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para dar continuidade nos trabalhos exercidos pelas entidades.

Conforme informações da prefeitura nesta nova etapa as entidades entregarão novos documentos que serão analisados pela comissão.

“O processo administrativo é referente à seleção preliminar das Organizações da So­­­­­ciedade Civil (OSC) que ma­­­­­nifestaram interesse em pleitear recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, medi­ante análise de planos de trabalho. A próxima etapa consiste na entrega de documentação à comissão que acompanha os trâmites. O resultado será homologado e publicado na Imprensa Oficial do Município”, informa a assessoria de imprensa da prefeitura.

As entidades participantes do chamamento público são: Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Catanduva; Associação Pão Nosso; Associação Paulo de Tarso; Cáritas Diocesana – Casa Lar; Casa de Apoio à Criança – Casa Lar Clara e Francisco; Casa de Apoio à Criança – Abrigo Institucional; Educandário São José; Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva; Lar da Criança Lola Zancaner; Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro.

“Ficam convocados aos senhores(as) membros efetivos para participarem da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA) que se fará realizar no dia 4 de julho, às 8h, na Secretaria de Assistência Social (Semas)”, informa o comunicado no Imprensa Oficial. As entidades habilitadas receberão dinheiro da campanha “Sou Leão Amigo” 2018. O resultado da campanha sairá no segundo semestre deste ano.

A campanha ‘Sou Leão Amigo’ realizada em Catanduva sensibilizou a população a destinar 3% do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Em 2017, R$ 3 milhões foram para fora de Catanduva, dinheiro esse que poderia ter ficado na cidade e ter colaborado com entidades assistenciais.

SERVIÇO

A Secretaria de Assistência Social está localizada na Rua Natal, 212, no bairro São Francisco.

Karla Sibro

Da Reportagem Local