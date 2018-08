10% da população de Catanduva é formada por crianças. São 12,6 mil meninos e meninas que desfrutam de dias de muita brincadeira, alegria e desapego. Nesta sexta-feira, 24 de agosto, é comemorado o Dia da Infância e os internautas de O Regional apontam o que mais sentem falta dessa fase da vida.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que maior fatia desse público é formada por meninos. 3.263 com idade entre os zero e quatro anos e 3.304 na faixa etária dos cinco aos nove anos. Entre as meninas, 3.090 delas têm até quatro anos e outras 3.020 com idade entre os cinco e nove anos.

O adulto da atualidade já foi criança no passado e pensando nisso, nossa reportagem realizou uma enquete na página oficial de O Regional (Jornal O Regional Catanduva). Do que você mais sente falta da infância? Foi exatamente esse o objetivo do levantamento. 58% dos internautas apontaram a falta de preocupação como o item que mais sente saudade. Um reflexo da maioria das pessoas que quando crescem têm que ligar com as responsabilidades de contas a pagar, boletos e as obrigações do dia-a-dia. 42% dos internautas que fizeram parte do levantamento apontaram para a diversão como o que mais sentiam falta da infância. Brincadeiras como pega-pega, pique-esconde, bola-queimada e amarelinha estão entre as favoritas desse público.

Sobre a data

Ao contrário do Dia Mundial da Criança, o objetivo da data comemorada hoje é o de trazer reflexão sobre as condições sociais, econômicas e educacionais em que as crianças vivem no mundo. Todas as crianças têm direitos que são considerados básicos. Entre eles está a alimentação, educação, saúde, lazer, liberdade e ambiente familiar além de sociedade. Elas também devem ser protegidas da discriminação, exploração, violência e negligência, conforme aponta a Declaração Universal dos Direitos da Criança.

A proposta da data é a de fazer algo significativo para as crianças da vizinhança, das escolas e das áreas mais carentes da cidade. Entre as dicas está a de incentivar a recolha de brinquedos para a distribuição em bairros carentes, organizar festas infantis na comunidade, além da criação de um grupo de apoio para crianças com dificuldade em alguma disciplina, pode ser português, matemática ou até mesmo inglês.

Da Reportagem Local