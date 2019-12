10 Atletas Catanduvenses Representam A Cidade Na Final Do Jori

Catanduva se firma, mais uma vez, como nome forte no esporte regional. A Cidade Feitiço é presença garantida na decisão do Jori – Jogos Regionais do Idoso, e na final da competição, a delegação local terá a participação de 10 atletas da terceira idade, com idade mínima de 60 anos. Parte do grupo embarcou para as competições que serão disputadas em Jundiaí na tarde do último domingo, dia 8 de dezembro.

Na mesma data, Catanduva ganhou a primeira prova na categoria tênis de mesa feminino, com placar de 2 a 1 contra a equipe de São Bernardo do Campo. Já na segunda-feira, dia 9, foi disputado mais um jogo de tênis de mesa feminino. Na ocasião, o time catanduvense sofreu uma derrota, mas mantém vivas as chances de classificação.

“Na rotina de provas, a dupla de Catanduva no tênis de campo feminino amargou uma derrota, assim também no tênis de campo individual. Ao longo da competição, a cidade terá representantes nas provas de tênis de mesa feminino, tênis feminino de campo (dupla), tênis de campo masculino, dança de salão e natação. A competição é realizada pela Secretaria de Estado de Esportes, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí”, ressalta a nota oficial encaminhada ao O Regional.

O evento esportivo começou no domingo e segue até amanhã, quinta-feira, dia 12. Mais de dois mil atletas classificados em fases regionais devem disputar a 23ª final estadual do Jori.

Da Reportagem Local