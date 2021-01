AO 1° festival e workshop online de dança de salão começa hoje em Catanduva, com inicio a partir das, 19h30 pelo canal do YouTube https://youtube.com/channel/UCmJeAYyaEckfbhzLOBH3F9Q . O objetivo é trazer os amantes de dança de salão para mais perto dos professores e do ritmo. Projeto realizado com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc n°14.01/2020.

A professora Julie Caroline marchi Turim contou que neste momento de isolamento social como medida para contenção do novo corona vírus estamos no isolamento, não podem parar, pois é o momento em que tem que manter a mente e o corpo saudável e a dança é uma ótima opção de treino em Casa, mudando a rotina de todos assim ouve a adaptação ao novo.

“Todos que estão em casa buscam meios para ocupar a mente e cuidar da saúde. As aulas de dança são ótimas pedidas nesse momento em que vivemos. Proporciona o movimento para a saúde e a união de todos seus treino são Momentos de lazer com suas famílias, neste tempo de PANDEMIA.

Para Julie a importância deste evento é trazer aulas práticas online que todos possam fazer e aproveitar para se jogar no embalo da dança de salão. “Este festival vem mostrar que a cultura da dança de salão proporciona benício a todos que buscam se movimentar e sentir o prazer de bailar. Também importa ressaltar que a cultura e um benefício de todos e deveria ser ao alcance de todos de forma gratuita e simples .”

O festival começa hoje (27) e vai até 30 de janeiro, sempre a partir das 19h30 com os seguintes convidados : Gabriel Balduino, Julie Marchi, Gabriel Bucalon, Barbara Souza, Delei Gomes, Icaro Marques.

Ariane Pio

Da Reportagem Local