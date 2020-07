1.682 Famílias Vivem com Renda Per Capita de Até R$ 86, Segundo Cadastro Único

Dados do Governo Federal referente aos participantes do Cadastro Único indicam que Catanduva possui 1682 famílias que vivem com uma renda per capita de até R$ 86,00. Ao consideramos o número de pessoas nessa faixa de renda, são no total 4.640 moradores que recebem por mês menos de R$ 100,00. As estatísticas são do Ministério da Cidadania e indicam que de todos os participantes do Cadastro Único, 27% estão inseridos na faixa de extrema pobreza. Na faixa de renda de R$ 89,01 até 178,00 são atualmente 662 famílias (11%) dos cadastrados pelo Governo Federal. 1.623 fazem parte da faixa de renda mensal entre R$ 178,01 a meio salário mínimo (26%) per capita. E o restante, 2.207 (36%), recebe acima de meio salário mínimo. Dados até junho deste ano mostram que em Catanduva 15.824 pessoas estão incluídas no Cadastro único.

Linha do tempo

Em oito anos, o número de pessoas cadastradas nos programas sociais do Governo Federal reduziu 24,4%. Enquanto em 2012 eram 20.941 cadastros, em 2020 são 15.824.

O número de famílias também é menor em 6,8%. Em 2012 eram 6626 famílias no Cadastro Único e atualmente são 6.174.

Faixas etárias

Por faixa etária, as pessoas acima de 65 anos fazem parte da maior fatia do cadastro. São 17,38% de todos os beneficiários. A maioria é de Mulheres (1600). Homens são 1091.

A faixa dos 7 aos 15 anos vem em segundo com mais pessoas. 2.619 (16,92%).

E em seguida, pessoas entre 25 a 34 anos, com 1.793 (11,58%).

