SAEC Substitui Rede De Esgoto Na Antonio Girol, Previsão De Termino Em Um Mês

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) informou que está executando obra de saneamento na Rua Antonio Girol, entre a Avenida Daniel Soubhia e a Rua Colina. No trecho, rede e ramais de esgoto devem ser substituídos.

Nesta atual fase consiste na retirada da rede coletora antiga e na implantação de nova tubulação em PVC, numa extensão aproximada de 400 metros. Finalizada a etapa em andamento, o pavimento aberto para as intervenções será recuperado. A previsão é de que o recape seja executado dentro de um mês.

O serviço ocorre posteriormente à intervenção feita pela Prefeitura no trecho, onde foram construídas galerias pluviais, visando conter alagamentos ocasionados nessa região da cidade em dias de chuva. A interdição, em razão das obras, a Rua Antonio Girol está interditada, no cruzamento com a Rua Uruguaiana, no sentido centro-bairro. A interdição é realizada por trecho, conforme o andamento dos serviços. Até a execução do novo pavimento, a via trabalhada recebe, provisoriamente, serviço de tapa-buraco.

O Regional entrou em contato com a Saec para saber o valor da obra em nota ela nos enviou: “A licitação contempla um geral e não propriamente aquela obra, isto é, trecho da Avenida Daniel Soubhia e Rua Colina. Previsão de investimento é R$ 95 mil para a obra da Antonio Girol inteira.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local