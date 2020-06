Unimed e HUSD Doam Equipamentos Eletrônicos Para Centro de Recuperação Feminino

Os departamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unimed Catanduva e do Hospital Unimed São Domingos (HUSD) fizeram, nesta semana, a doação de equipamentos eletrônicos para o Centro de Recuperação Feminino Renascer. Ao todo, foram doados 94 itens, entre monitores, nobreaks, CPUs, teclados, dentre outros.

A doação ajudará na reintegração social de jovens que estão em recuperação no projeto. “Nosso núcleo masculino fará a limpeza, separação para reciclagem e manutenção, servindo como uma terapia ocupacional. Assim, ao serem reintegrados, já terão um incentivo para buscar novas formas de trabalho e não voltar para o vício”, explicou o presidente da entidade, Gilvaldo Ferreira dos Santos.

A doação dos equipamentos eletrônicos faz parte de uma ação socioambiental para a destinação correta dos materiais, envolvendo separação, descarte e reaproveitamento de forma consciente, sem prejudicar o meio ambiente. Além disso, a operadora atende ao sétimo princípio cooperativista, cujo objetivo é o olhar voltado à comunidade.

“Desta forma, a Unimed cumpre o seu papel social na comunidade em que está inserida, incentivando estes jovens que voltarão para sociedade. Além da renda que será obtida com parte da venda destes equipamentos, eles também têm a oportunidade de desempenhar uma nova tarefa”, informou o Corpo Diretivo da cooperativa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local