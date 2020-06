Unimed Catanduva e Escoteiros Recebem Doações de Lacres Para Campanha

Intitulada como “Eu Ajudo na Lata” a campanha desenvolvida pela Unimed Catanduva tem como foco a sustentabilidade e responsabilidade social e visa doar a uma entidade sem fins lucrativos, uma cadeira de rodas ou material de acessibilidade (andador, cadeira de banho), por meio da venda de lacres de alumínio arrecadados. Mesmo em casa, a população pode continuar juntando os lacres em suas garrafas pets de dois litros, para posteriormente fazer a entrega na sede da cooperativa ou nos pontos de atendimento da cooperativa na região.

“Assim como na 1ª edição, somos muito gratos pelo engajamento social e o espírito cooperativista de nossos colaboradores e de toda população que vem contribuindo significamente com as doações.”, disse o diretor de Desenvolvimento da cooperativa, Matheus Schuerewegen.

Nesta 2ª edição, o Eu Ajudo na Lata conta com a parceria do 205º Grupo Escoteiro Cidade Feitiço, que uniu-se à cooperativa com o propósito de ampliar as arrecadações e consequentemente ampliar a rede de doação. “Com esta ação poderemos atender dois objetivos que buscamos desenvolver com os nossos jovens. O primeiro é fazer o bem ao próximo com a arrecadação de lacres e venda revertida para cadeira de rodas, o segundo, é poder contribuir com o meio ambiente. Ensinamos a importância da reciclagem constantemente, além do lacre, também trabalhamos com garrafas pets e as tampinhas”, explicou o diretor de escotismo, Fernando Azeredo Varoto.

A primeira edição da campanha resultou na arrecadação de 106 quilos de lacres que foram revertidos na compra de uma cadeira de rodas para Associação Beneficente Lar dos Velhinhos de Pindorama, que também assistem idosos de Catanduva e microrregião. Além de ajudar a suprir a necessidade de uma entidade, a campanha também contribuiu simultaneamente para a qualidade do ambiente com a reciclagem dos lacres de alumínio.

Sobre a Campanha

A Unimed Catanduva deu início a campanha “Eu ajudo na Lata” em março de 2019. Desenvolvida pela Unimed do Brasil e presente em várias cooperativas Unimed no país, a campanha está em sua oitava edição. Interessados em ser parceiros da campanha, ou caso queiram tirar dúvidas, devem entrar em contato no telefone (17) 3531-3174.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local