Troca Solidária Realiza Distribuição de 172 Cestas Básicas Para Famílias Carentes

Com o objetivo de arrecadar roupas, acessórios, móveis e outros diversos produtos para reverter em alimentos e confeccionar cestas para famílias carentes de Catanduva, a Troca Solidária tem sido um sucesso nas redes sociais. A iniciativa surgiu após a empresária Poliana Paschoal, se sensibilizar com as dificuldades financeiras que diversas famílias estão enfrentando devido à pandemia do Coronavírus.

“Tive a ideia de postar algumas fotos com minhas roupas, onde eu fazia a proposta por troca de alimentos. A ideia foi muito bem aceita e em cinco dias já havia conseguido trocar todas”, explicou Poliana.

Diariamente a empresária publica itens para reverter em alimentos e produtos de higiene pessoal para confeccionar cestas básicas e realizar a distribuição. Em média são entregues cerca de 10 cestas por dia. Em dois meses de projeto a Troca Solidária entregou 172 cestas básicas. Para os interessados em contribuir com a ação social, basta entrar em contato com a Poliana através do telefone (17) 98816-0059.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local