Superintendência de Aguá e Esgoto Destina 30 Litros de Óleo Usado à Reciclagem

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) arrecadou 30 litros de óleo de cozinha usado. O volume coletado foi entregue na recepção da superintendência ao longo de três meses, período em que a campanha “Lugar de Óleo Usado é na Reciclagem” foi intensificada.

A iniciativa teve objetivo de conscientizar os moradores quanto à importância do descarte correto de óleo usado para, com isso, contribuir com a preservação do meio ambiente. O descarte do produto não deve ser feito no ralo da pia, nem no vaso sanitário e nem junto ao lixo orgânico.

“Acreditamos que ficou claro para a população como coletar o óleo usado em suas casas. É simples e prático. Esse movimento não pode parar e deve se estender para outros setores, inclusive”, ressaltou a Engenheira da SAEC, Wilma Joaquim.

O total arrecadado foi destinado à reciclagem na Cooperativa Recicla Catanduva, que também recebe doações da população em geral. A cooperativa funciona na Rua São Paulo, das 8 às 17 horas. No local é feita a triagem dos resíduos e dada à destinação final correta. Para facilitar a destinação correta do produto, o óleo deve ser colocado em garrafa de qualquer tamanho e com tampa, e pode ser entregue nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou deixado nas calçadas junto com os resíduos recicláveis no dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no bairro. O prédio administrativo da SAEC, que fica na Rua São Paulo, é um ponto de coleta permanente de óleo usado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local