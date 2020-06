Sistema Estadual De Bibliotecas Públicas SP Tem Novo Ead Sobre Cultura, Leitura E Território

O novo curso EaD Mediação: Cultura, Leitura e Território está com pré-inscrições abertas no site do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), até 15 de junho no link http://siseb.sp.gov.br/agenda/.

A Turma 1será iniciada em julho e termino do curso em setembro 2020 com carga horária de 56 horas/aula, o curso é grátis e as vagas limitadas. As pré-inscrições é coordenado pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e que tem a Organização Social SP Leituras (pelo segundo ano consecutivo eleita entre as 100 Melhores ONGs do Brasil) como parceira em sua operação.

O curso é resultado de workshop internacional promovido pelo SisEB e o conteúdo ratifica que os territórios culturais – físicos, virtuais e metafóricos – são palcos singulares de criação autônoma e de protagonismos distintos nem sempre convergentes. E é nesse ambiente que a geração do conhecimento, a inovação dos processos e as práticas culturais ganham forma e dimensão simbólica pela mediação dos agentes culturais.

Conheça os módulos: Mediação de leitura: um processo complexo / Responsabilidade dos mediadores diante das desigualdades e diferenças / Direito à cultura, à leitura e à literatura / Memória, território e democracia / Formação de leitores: desafios / Partindo para a ação: organização de programa de mediação. E confira o público-alvo e pré-requisitos para participar da iniciativa: trabalhar em biblioteca de acesso público do Estado de São Paulo; ter ensino superior completo ou cursando; ter boas noções de informática, internet e acesso por banda larga. A atividade tem curadoria e coordenação pedagógica de Marilena Nakano, fundadora da Rede Beija-flor de Pequenas Bibliotecas Vivas de Santo André (SP), pedagoga e historiadora.

Com a necessidade de estimular o distanciamento social e outras medidas de proteção contra o contágio pelo novo coronavírus, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo criou o #Culturaemcasa, que amplia a oferta de conteúdos virtuais dos equipamentos. Importante lembrar que o SisEB está com atividades presenciais suspensas. Para saber mais sobre esta e outras ações online, acesse: http://siseb.sp.gov.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local