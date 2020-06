Sincomerciários Realiza Distribuição de Máscaras de Proteção Para Associados

Para auxiliar na contenção do contágio provocado pelo Coronavírus o Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva (Sincomerciários) juntamente com a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo (FeComerciários) está realizando a distribuição gratuita de máscaras de proteção para os associados.

Para retirar o item, basta o associado comparecer à sede do Sincomerciários e informar o nome. A entrega está sendo realizada via Drive Thru com o devido distanciamento, observando as restrições e recomendações dos órgãos da Saúde. A sede dos Sincomerciários fica localizada na Rua Recife, 1007 – Centro. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

A máscara de proteção além de eficiente é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus, protegendo você e outras pessoas ao seu redor. O Ministério da Saúde destaca que a máscara deve ser feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local