SIMA Promove Série De Videoconferência Sobre Desastre Natural Em Canal No Youtube

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) por meio do Instituto Geológico em comemoração a semana do meio ambiente, promove uma série de videoconferência sobre diversos temas, dentre eles, a interação da vida em sociedade com a utilização do solo. As lives vão abordar as causas dos desastres naturais, os principais fenômenos climáticos causadores de acidentes, os conceitos básicos sobre risco e alguns instrumentos de gestão. Serão três dias seguidos de encontros que começarão sempre às 11hr onde os internautas poderão participar com perguntas e observações. As palestras são complementares e quem tiver a oportunidade de acompanhar terá acesso ao panorama completo da prevenção de desastres, além da gestão de riscos naturais em ambientes urbanos. O primeiro encontro foi ontem (03).

A humanidade sempre esteve exposta a uma variedade de processos naturais que por sua natureza podem levar à ocorrência de desastres, por exemplo: inundações, deslizamentos, terremotos, secas, epidemias, etc. Muitos desses processos atingem tanto os ambientes naturais quanto os ambientes urbanos, podendo ter seus impactos reduzidos ou intensificados pela própria atividade humana. Hoje (04) será apresentada na live com tema – Meio Ambiente Urbano, a Identificação e Gestão de Riscos Geológicos. Apresentação: Eduardo de Andrade – Especialista Ambiental, Rogério Rodrigues Ribeiro – Pesquisador Científico (IG/SIMA)

Já na sexta-feira (05) – Meio Ambiente e Gestão Comunitária de Riscos. Apresentação: Paulo César Fernandes da Silva, Pedro Carignato Basílio Leal, Cristina Boggi da Silva Rafaeli (IG/SIMA).Para acompanhar as lives o canal no YouTube é: https://www.youtube.com/user/ambientesp? utm_campaign=Governo+de+S%C3%A3o+Paulo+promove+s%C3%A9rie+de+videoconfer%C3%AAncia+sobre+desastre+natural&utm_content=InfraestruturaeMeioAmbiente+-+YouTube+%281%29&utm_medium=email&utm_source= EmailMarketing&utm_term=Governo+de+S%C3%A3o+Paulo+promove+s%C3%A9rie+de+videoconfer%C3%AAncia+sobre+desastre+natural.

Ariane Pio

Da Reportagem Local