Sesi-SP Continua Distribuição De Refeições Gratuitas Neste Mês Em Catanduva

O programa lançado em maio pelo presidente da Fiesp e do Sesi-SP atingiu a meta de 4 milhões de refeições produzidas e em junho serão mais 2,5 milhões de refeições gratuita. O Sesi-Catanduva também teve participação importante nesse evento onde foi realizada na Associação Pão Nosso com a distribuição das marmitas, que foram mais de 400 quentinhas e também na distribuição de leite para a comunidade carente no enfrentamento da pandemia.

Nestes dois meses, o SESI-SP distribuirá 6,5 milhões de refeições. Para Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do SESI-SP, mais de 300 mil pessoas foram atendidas diariamente com a ação em todo o estado de São Paulo. “Não podemos deixar de ajudar a sociedade neste momento tão delicado”, declara Skaf.

Nesta segunda etapa, que vai durar todo o mês de junho, o Sesi-SP distribuirá 2,5 milhões de refeições para entidades filantrópicas, como ONGs, Igrejas e projetos sociais, já cadastrados pelas unidades operacionais e escolas do SESI-SP.

Serão 100 mil refeições saudáveis e balanceadas distribuídas diariamente, de segunda a sábado. O cardápio, composto por arroz, feijão, proteína e legumes, é elaborado por uma equipe de 138 nutricionistas e modificado a cada dia, levando sempre em consideração os alimentos mais frescos e as hortaliças da estação. Ao longo de todo o mês, para transformar pouco mais de uma tonelada de alimentos em refeições que beneficiarão 108 municípios do Estado, incluindo Catanduva, o SESI-SP monta uma verdadeira força-tarefa com seus 139 cozinheiros, 606 auxiliares de cozinha, mais de 900 colaboradores realocados de outros setores e até mesmo voluntários. Todos munidos com equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscara, touca e luva, e seguindo restritos protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19, o que inclui o distanciamento entre as pessoa, o trabalho em ambientes ventilados e o uso contínuo de álcool em gel.

Ariane Pio

Da Reportagem Local