“Semana Virtual De Turismo Para Todos, Solidário E Sustentável” Termina Na Quinta-Feira

Com a pandemia, uma pausa forçada foi imposta ao movimento crescente de turistas pelo mundo e no Brasil. Com isso, acontece a Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidário e Sustentável, de 28 de maio a 04 de junho. Com alcance global, a iniciativa é realizada pela Organização Internacional de Turismo Social – ISTO/OITS, da qual o Sesc em São Paulo é membro desde 1980. O evento permitirá que sejam escutadas as vozes que sempre propuseram utilizar o turismo como ferramenta de enriquecimento pessoal e coletivo em um contexto de cidadania, respeito ao meio ambiente e comércio justo, entre muitas outras propostas. A interrupção convida a refletir: quais impactos o turismo vem tendo sobre os destinos, comunidades e trabalhadores? Que mudanças nas sociedades e nas pessoas surgirão a partir dessa crise? Que possibilidades se abrem para dar novos significados ao ato de viajar?

Para compor a programação da semana, o Turismo Social do Sesc promove, no portal e nas redes sociais do Sesc SP, uma série de atividades para pensar sobre e observar o momento atual do turismo no mundo, quer por meio da reflexão acadêmica crítica, da leitura artística sensível ou de um olhar atento sobre o comportamento do turista no corrente cenário (pré e durante a pandemia). Almeja, dessa forma, contribuir para sensibilizar e educar para um viajar mais ético, solidário e sustentável. Saiba mais sobre as ações do Sesc na Semana em www.sescsp.org.br/semanavirtualdoturismo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local