Secretaria de Saúde e Rotary Club Realizam Doações de EPI’s Para Profissionais da APAE

Para prevenção ao Coronavírus a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) recebeu doações de materiais de proteção da Secretaria de Saúde de Catanduva e também do Rotary Club. O material será destinado aos profissionais do ambulatório da entidade. O objetivo da ação é aumentar nosso estoque e garantir mais segurança no atendimento.

A equipe do Rotary doou pano algodão branco, elástico e linha para confecção de 300 máscaras, 200 litros de álcool e 20 máscaras de acetato (Face Shield) confeccionadas pelo Luciano Damiani. O Secretário de Saúde Ronaldo Gonçalves, juntamente com a Diretora de Saúde Angélica Aparecida Freu Costa, destinou para a entidade 500 aventais TNT, 10 óculos de proteção, 500 máscaras descartáveis TNT, 6 mil luvas de procedimento, 20 mil ml de álcool 70%, 10 mil ml de álcool 70% em gel, além de 24 mil folhas de papel toalha.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local