Secretaria De Educação Convoca Famílias De Alunos Para Atualizarem Dados

A educação no mundo está mudando com a pandemia do novo coronavírus surgiu um novo desafio para a educação, o sistema de aulas on-line. Nas escolas municipais de Catanduva, as aulas passaram a ser virtuais, de forma a possibilitar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças durante a quarentena. Atualmente estão cadastradas cerca de 10 mil alunos na rede municipal de Catanduva.

Mas no atual momento, a Secretaria Municipal de Educação realiza a busca ativa dos alunos para ter a certeza que nenhum aluno fique de fora de receber o conteúdo e perder o ano letivo. A solicitação do setor é de que os pais procurem a secretaria da escola onde o aluno está matriculado para atualizar informações como endereço e telefones.

O objetivo é garantir o contato efetivo com as crianças. O procedimento é necessário para o encaminhamento das atividades para os alunos fazerem em casa e a entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O ano letivo foi retomado no dia 04 de maio. As atividades pedagógicas on-line são atualizadas semanalmente, às quintas-feiras. Os conteúdos são voltados para os alunos do Ensino Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para as famílias que não possuem acesso à internet, o mesmo conteúdo é disponibilizado de forma impressa, todas as semanas, na escola onde o aluno está matriculado. Esse modelo prosseguirá até a retomada das aulas presenciais.

O site da Prefeitura de Catanduva traz um guia com o passo a passo de como conhecer e utilizar a plataforma. O endereço é www.catanduva.sp.gov.br. Para esclarecer dúvidas, é possível obter informações na Secretaria de Educação pelo telefone 3531-9500 ou pelo email: sme.bolsaescola@catanduva.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local