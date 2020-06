SEBRAE Divulga Material Para Retomada Segura das Atividades

Para contribuir e orientar os principais seguimentos do país para a retoma e a reabertura das suas atividades, o SEBRAE lançou um material com protocolos de segurança para o atendimento ao público. Construído com a ajuda da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e das principais entidades representativas dos setores atingidos pela crise da COVID-19, o material está disponibilizado no site do SEBRAE e conta com e-book, vídeos e um canal online para tirar dúvidas.

Entre os seguimentos que fazem parte do projeto estão: comércio, shoppings, bares, restaurantes, academias, turismo, salões de beleza, entre outros.

Esses setores são responsáveis por 13 milhões de empresas, que respondem por cerca de 22 milhões de empregos do país.

O objetivo da ação é orientar os empresários e empreendedores sobre medidas e protocolos de segurança para o retorno do funcionamento dos estabelecimentos em todo o país, obedecendo todas as medidas necessárias contra a propagação do coronavírus.

O SEBRAE lembra ainda que é importante, além das orientações disponibilizadas, que o empresário observe os dispositivos regulatórios que autorizam e regulamentam a retomada em sua localidade.

O conteúdo se preocupa primeiramente com a segurança e a saúde: pública, de trabalhadores, gestores e clientes, trazendo também informações para que o consumidor conheça as boas práticas do setor e se sinta confiante para voltar à rotina de consumo.

O guia também aponta sugestões de comportamentos e hábitos que poderão ser incorporados na rotina dos funcionários e dos fornecedores, e traz ainda informações essenciais que poderão ser repassadas para o consumidor, facilitando sempre a compra.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local