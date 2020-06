Saúde Mental: Psicóloga de Itajobi Promove Psicoterapia Solidária

Com o objetivo de auxiliar pessoas que tiveram a saúde mental abalada em decorrência da pandemia do Coronavírus a Psicóloga Vanessa Bento, de Itajobi, está promovendo uma Psicoterapia Solidária para aqueles que não tem condições de pagar pelo atendimento.

“A Psicoterapia Solidária surgiu da iniciativa de alguns profissionais em formar uma rede solidária de apoio principalmente devido ao momento em que vivemos hoje com o isolamento social em que as pessoas estão vivenciando altos níveis de medo, ansiedade e estresse. No meu caso, a ideia de fazer parte dessa iniciativa surgiu durante uma sessão com minha Psicóloga Gabriella Almeida (sim, nós psicólogos também precisamos de psicoterapia), em que nós estávamos discutindo estratégias para poder amenizar esse momento difícil para pessoas que não têm condições socioeconômicas de iniciar o processo terapêutico. Daí vem também a importância de os profissionais também aderirem à psicoterapia: desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, possibilitando assim uma melhor qualidade de vida”, comentou Vanessa.

A Psicóloga ainda explicou sobre a importância de cuidar não só da saúde física, mas também da saúde mental durante o período de isolamento social e que a Psicoterapia é recomendada para todas as faixas etárias. “Cuidar da saúde física é essencial, porém, a saúde mental é tão importante quanto, muitas pessoas deixam em segundo plano a atenção aos problemas psicológicos. É necessário entender que a saúde mental influencia o bem-estar das pessoas como um todo. Se o indivíduo não estiver mentalmente bem, a sua vida pode ser prejudicada em todos os aspectos. Realizo o atendimento com adolescentes e adultos, mas, isso irá depender de cada profissional. A psicoterapia é recomendada para qualquer pessoa que deseja melhorar aspectos emocionais em sua vida”, destacou.

Vanessa complementou destacando sobre as consequências decorrentes da falta de cuidado com a saúde mental. “Muito do que vemos hoje, por conta da pandemia algumas pessoas estão desenvolvendo estresse, baixa tolerância à frustração, podem desenvolver doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, justamente por não estarem trabalhando a questão emocional ou não estarem dando a devida importância. Quando cuidamos de nossa saúde mental conseguimos lidar de forma mais assertiva com os desafios da vida. Além disso, há também a importância de nos esforçarmos para derrubarmos essa barreira que muitas vezes é colocada sobre o assunto a fim de acabar com o preconceito com aqueles indivíduos que sofrem com problemas emocionais”, finalizou.

Para os interessados em se cadastrar na Psicoterapia Solidária, basta entrar em contato através do telefone (17)99781-0210. As vagas são limitadas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local