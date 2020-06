Restaurantes Inovam e o Jantar Do Dia Dos Namorados Será Em Casa

A data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados, neste ano esta marcado pelo isolamento social e por conta disso, muitos proprietários de restaurantes não vão lucrar como no ano passado com seus jantares românticos preparado para o casal nesta data.

Mas alguns empresários do setor em Catanduva estão buscando alternativas para driblar a crise econômica e o enfrentamento do coronavirus. Eles estão divulgando um jantar bem diferente onde o casal possa desfrutar de um delicioso do prato preferido.

A proposta é combo do jantar que é preparado no dia e entregue por delivery na casa ou onde o casal escolher com todas as medidas de segurança seja de higiene e de envio. Segundo uma proprietária de um restaurante gourmet, suas encomendas já se encerraram totalizando 52 jantares com pratos típicos da cozinha italiana. Ela conta que não será mesma coisa que o ano passado, mas vale, pois o que entrar ela poderá pagar as contas como gás, auxiliar de cozinha e telefone.

Já outro proprietário do ramo de comida japonesa, conta que as encomendas superaram as expectativas e está bem confiante, a meta era de 50% de pedidos, mas alcançou mais de 80% sendo assim, o dia dos namorados será bem corrido. O combo de comida japonesa foi vendido a R$ 130 para dois.

Outra culinária bem procurada foi a de doces, a boleira Ana Guida, tem uma padaria e recebeu muitos pedidos de chocolates e mini-tortas para o dia, ela garante que vai trabalhar e muito para deixar os clientes satisfeitos com as sobremesas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local