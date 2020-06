Recanto Monsenhor Albino Recebe Doações Para Aquecer os Idosos no Inverno

O Recanto Monsenhor Albino recebeu do Projeto Quadradinhos do Bem, desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social/CRAS de Catanduva, a doação de 23 ponches para as idosas internas. A ONG Sempre Viva doou 10 meias, 12 cachecóis, 13 mantas para cadeirantes, duas mantas de solteiro e 39 gorros.

“As doações vão aquecer os nossos idosos neste inverno”, agradeceu a Coordenadora Administrativa e Financeira do Recanto, Sílvia Galetti Moreno.

Mantido pela Fundação Padre Albino, o Recanto Monsenhor Albino, atende atualmente idosos de ambos os sexos e oferece um espaço com área verde, local para caminhadas e diversas atividades. Para os interessados em contribuir com doações ou para conhecer o trabalho desenvolvido, basta entrar em contato através do telefone (17)3522-5234 ou (17)3522-5052. O Recanto fica localizado na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho (estrada que liga Catanduva à Novais).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local