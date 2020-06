Projeto Live UNIFIPA Divulga Cronograma De Encontros Virtuais Pelo Instagram

O curso de Educação Física da UNIFIPA divulgou o cronograma de encontros do projeto Live da Educa – UNIFIPA deste mês. A transmissão é feita pelo Instagram do curso @efunifipa, das 19h às 19h45, semanalmente. O primeiro docente entrevistador foi o coordenador do curso, Prof. Me. Igor Augusto Braz, e a convidada a personal trainer Profa. Esp. Jéssica Bataia. A live sobre Musculação foi realizada na última quinta-feira (04).

Já hoje (10), às 21h, o encontro do Prof. Ddo. Igor Augusto Braz e o Prof. Waldemar Guimarães Neto terá como tema “Treinamento Resistido”.

O projeto surgiu devido à impossibilidade da realização de eventos presenciais de extensão acadêmica. Os convidados são egressos do curso de Educação Física ou profissionais de Educação Física habilitados. As próximas lives serão no dia 18/06, às 19h, quando o Prof. Me. Fernando Azeredo Varoto recebe o Prof. Esp. Celso Bernardes Júnior para falar sobre “Grupos de treinamento de jovens e seleção de talentos em clubes e escolas”. No dia 25/06, às 19h, o tema será “Aspectos fisiológicos em tempos de pandemia e o treinamento físico” abordado pelo Prof. Dr. Américo Lourenço e o Prof. Dr. Fernando Catanho.

