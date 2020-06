Projeto Anjos da Fiel Está Vendendo Máscaras de em Prol das Ações Sociais

O grupo de voluntários Anjos da Fiel está promovendo mais uma ação para angariar fundos e prosseguir com a distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade e que sofreram os impactos negativos causados pelo Coronavírus. Até o momento, cerca de 50 máscaras foram vendidas e o grupo repassou R$250,00 para as ações sociais.

Atualmente o grupo conta com o apoio de 26 voluntários que auxiliam na confecção, montagem e distribuição de marmitas. Na terça-feira, dia 02, os voluntários realizaram a distribuição de 92 marmitas para famílias e moradores em situação de rua, além disso, foram entregues agasalhos e cobertores.

O trabalho é realizado de forma voluntária, com produtos e alimentos arrecadados através de doações e recursos levantados pelo próprio Projeto. Para os interessados em adquirir as máscaras e contribuir com as ações, os itens custam R$12,00. Também é possível realizar doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e agasalhos. As doações podem ser feitas pelo telefone (17) 99765-1773 ou entregar na sede do projeto, localizada na Av. Palmares, 3186. O horário de funcionamento é às terças-feiras a partir das 18h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local