Prefeitura Faz Alerta e População Quer Ampliação De Horário Comercial

Com a nova determinação da flexibilidade de abertura do comércio de Catanduva, muitas aglomerações estão sendo notadas em alguns estabelecimentos e aumenta mais ainda devido ao começo de mês onde muitas pessoas precisam receber ou pagar suas contas.

Como Catanduva está na fase Laranja, isto é nos termos do Decreto Estadual nº 64.994/2020 e do Plano São Paulo permite a retomada do atendimento presencial do comércio e serviços dentro dos horários estipulados a cada tipo de comércio, isto é o comércio tem 4h durante o dia para funcionamento presencial. Com o aumento de casos e óbitos por coronavirus na cidade, a Prefeitura divulgou uma nova para que as pessoas respeitem as regras.

Em nota “a Prefeitura de Catanduva alerta a população, empresários e lideranças religiosas sobre a importância do respeito ao isolamento social e das regras de prevenção ao coronavírus. As normas estabelecidas pelo município, como o uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas e limitações na capacidade dos prédios e dos horários, devem ser seguidas à risca. Pelo bem da saúde de todos e da economia.

O desrespeito às medidas coloca sob ameaça os avanços desta semana para a retomada econômica, à medida que tende a elevar o número de casos da Covid-19 e as taxas de ocupação hospitalar. Isso pode obrigar a Prefeitura a determinar o novo fechamento do comércio, para preservar o sistema de saúde e salvar vidas.

Apesar da flexibilização do comércio, ficar em casa é a melhor arma no combate ao coronavírus. Saia só quando for realmente necessário e evite aglomeração. Além disso, vale frisar que esse período é de distanciamento social e não de férias ou festas com os amigos. A Guarda Civil Municipal (GCM) fará rondas intensificadas para coibir esse tipo de prática no final de semana. Denuncie pelo telefone 153.

O pedido de apoio da Prefeitura, nesta etapa de flexibilização, é direcionado a todos os catanduvenses e também foi enviado pelo Comitê de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, formalmente, via ofício, ao Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio), Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE), Diocese de Catanduva e Associação de Pastores de Catanduva (APC)”. Muitos consumidores estão reclamando e pedindo horário mais amplo assim evitando as aglomerações. Segundo o boletim do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo durante essa semana houve 40% de isolamento em Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local